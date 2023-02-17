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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق داخل مصنع بدمياط

حريق بفارسكور
حريق بفارسكور

شب حريق داخل مصنع للكوبيات  بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط،  منذ قليل، دون وقوع خسائر بشرية.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط،بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للكوبيات بمنطقه مساكن مدرسه التجارة بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط ولم يسفر الطريق عن خسائر بشرية وإنما اتلف  المصنع  بالكامل. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية  ورجال الاطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق
وكشفت المعاينه الاولية أن السبب قد يكون ماس كهربائي نتج عنه نشوب النيران  بالمصنع.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخبار النيابة  العامه للتحقيق وانتداب  لجنة لمعرفة  أسباب الحريق.

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دمياط محافظة دمياط السيطرة على حريق النيابة العامة الحماية المدنية نشوب حريق امن دمياط

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