للحصول على مليوني دولار.. أب أردني يزوّر وفاة ابنته|القصة كاملة

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن حادثة غريبة شهدها الأردن مؤخرًا عن تزوير أب لـ وفاة ابنته للحصول على أموال التأمين.. فما القصة؟



في حادثة غريبة قام أب من الأردن بتزوّير وفاة ابنته الثلاثينية ودفن دمية بلاستيكية بدلا منها في القبر، والهدف الحصول على 3 بوليصات تأمين بقيمة مليوني دولار.



وطالب بها الأب بعد جنازة وهمية لابنته وتزوير شهادة وفاتها بمساعدة أشخاص آخرين؛ لكن كُشف أمره قبل حصوله على المبلغ.



وشكت إحدى شركات التأمين في الأردن التي أمّن الأب فيها على حياة ابنته بوجود شبهة احتيال، خصوصًا عند عدم الحصول على الملف الطبي “للمتوفاة”؛ لتبدأ الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بحادثة الوفاة.





وقالت وسائل إعلام أردنية: بنبش القبر الذي دفنت فيه الشابة، تم العثور على دمية بلاستيكية

، وقبضت الشرطة على الأب وابنته بتهمة الاحتيال والتزوير الجنائي.



