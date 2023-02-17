قيد منسي وبلحاج وشبانة.. مفاجأة لعشاق الزمالك

قيد ثلاثي الزمالك منسي وبلحاج وشبانة.. تشهد الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن قيد ثلاثى الزمالك منسي وبلحاج وشبانة، وحدث مشكلة بسبب عدم قيد الثلاثي.

قيد ثلاثي الزمالك منسي وبلحاج وشبانة.. عشاق الزمالك ينتظرون قرار القيد فى الفترة المقبلة، بعد أن أعلن اللواء ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، خبرًا سارًا لـ جماهير الزمالك، بشأن قيد اللاعبين الجدد بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

قيد ثلاثي الزمالك منسي وبلحاج وشبانة.. كشف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد أى مشكلة شخصية بين اتحاد الكرة وفريق نادي الزمالك، أو أى أحد بفريق نادي الزمالك، ولكن هناك ضوابط تربط القيد، وعلى الجميع الالتزام بها، وأنه كان يتمنى أن يكون هناك طريق أفضل من التى حدثت، أن قرار قيد لاعبي الزمالك سيحل قريبًا، وأن "المشكلة فى طريقها لـ الحل، وأن الفترة المقبلة ستشهد ذلك" أن الأمر ليس به مجاملة لـ الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، ولكن الأمر له ضوابط.

اتحاد الكرة يعلن مفاجأة لأول مرة

وخرج إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة ليرد لأول مرة عن أسباب عدم القيد، والطريقة الوحيدة لقيد لعبي الزمالك فى الفترة المقبلة، وأكد أن الاتحاد لديه مبادرة للحل، وأن الاتحاد ليس فى صدام مع الزمالك بشأن قيد ثلاثي الزمالك ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأوضح أن عدم قيد لاعبي الزمالك يعتبر حدث يتم للمرة الأولى فى مصر، ولذلك تم الذهاب لـ الفيفا، وأوضح أن الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار سارة لـ جماهير الزمالك.

وكشف أن الرياضة فى مصر لها جناحان الأول الأهلى و الثانى الزمالك، وأن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، أن هناك مديونية على الكثير من الأندية، و تلك الأموال منذ مواسم كثيرة منها من 2005.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة طالب بالمستحقات المتأخرة من الأندية، لأن الاتحاد يحتاج لـ الأموال، معلقًا: " 170 مليون جنيه مديونية الأندية لدى اتحاد الكرة".