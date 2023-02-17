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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تزف خبرًا سارًا بشأن حالة الجو

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم سنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع، وبخاصة في فترة النهار من درجتين إلى 3 درجات، وتبدأ مصادر الكتل الهوائية تختلف وتكون قادمة من على المناطق الصحراوية، وبالتالي سنشعر بارتفاع درجات الحرارة.

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وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: "ستزيد فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، وستنحسر فرص سقوط الأمطار في مناطق معينة ولن تكون مؤثرة تماما، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية". 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "مع الأيام القادمة ستصل إلى 21 درجة مئوية، وسنشعر اليوم باعتدال الأحوال الجوية خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، كما أن الأجواء مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، ولكن في فترات الليل، سنبدأ نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة".


 

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