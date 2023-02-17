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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جميل عفيفي: مؤتمر القدس داعم قوى لحل المشاكل الفلسطينية الإسرائيلية الراهنة

جميل عفيفي
جميل عفيفي

قال جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام إن مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فى وقت مهم جدا، فى وقت محاولة تهويد مدينة "القدس" ومحاولة تغيير الهوية داخل القدس، و محاولات الحكومة الإسرائيلية الى استخدام العنف داخل الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة ككل.

 

وأكد جميل عفيفى  خلال مداخلة هاتفية بفضائية" إكسترا نيوز"، أن  حل القضية الفلسطينية هو حل لكل الأزمات فى  منطقة الشرق الأوسط و العالم ككل، مضيفا أن القضية الفلسطينية هي"القضية الأم" بالنسبة للدولة المصرية على مدار تاريخها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم التحدث عن "القضية الفلسطينية" وحل  القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية، و خلال لقائه مع كل زعماء العالم، والأمم المتحدة،  مستكملا  أن القدس الشرقية هي عاصمة "فلسطين" وأن هذا مبدأ مصر الثابت و هو أن فلسطين هي العاصمة الوحيدة للقدس الشرقية، و التى تتطاول عليها الدولة المصرية دا


وأشار "عفيفي" إلى أن إسرائيل يجب عليها الانحياز إلى "السلام" و الانحياز الى الاندماج داخل المجتمع المتعايشين فيه، لأن المجتمع ليس إسرائيل فقط، و لكن المجتمع هو منطقة الشرق الأوسط بالكامل، مسترسلا أن، فى عام 2002 قامت مبادرة من الدول العربية لإعادة اندماج إسرائيل، أيضا على الجانب الآخر يجب أن يكون هناك السلام العادل داخل الأراضي الفلسطينية. 

 

 تكاتف إسرائيل مع الحكومات الامريكية لحل القضية الفلسطينية الراهنة


وأضاف جميل عفيفى مدير تحرير الأهرام، الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" وضح أبعاد التجاهل الدولى من قبل إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، و ان هناك 1000 شكوى مقدمة للأمم المتحدة و لم تلتفت اليها إسرائيل، و لا تنفذ قرارات الأمم المتحدة و أيضا قرارات المجتمع الدولي، و يجب على الدول الكبرى على مستوى العالم وخاصة "الولايات المتحدة الامريكية" و هى الراعى الرسمى لإسرائيل فى المنطقة، أن تدخل بشكل قوي مع الجانب الإسرائيلي من أجل حل هذه القضية.
 

 

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