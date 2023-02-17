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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تواصل تنظيم أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب

أكبر سلسلة من معارض
أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب

نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض الخيري للملابس بمدينة الطالبات بالجيزة.

 

أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب
أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب
أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب
أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب
أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب
أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب
أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب

ويأتي المعرض في إطار سياسة جامعة القاهرة الداعمة للطلاب والتي تتضمن تنظيم سلسلة من المعارض طوال العام الدراسي لتوفير الملابس الجديدة للطلاب وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقًا.

 

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وشهد المعرض إقبالا من الطالبات، حيث ضم المعرض أكثر من 4 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية وبأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لهم.

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية رئيس جامعة القاهرة الدكتور جمال الشاذلي سياسة جامعة القاهرة

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