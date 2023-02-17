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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي: غياب بنزيما وكروس عن مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، غياب ثنائي الفريق توني كروس وكريم بنزيما عن مواجهة أوساسونا، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 22، من مسابقة الدوري الإسباني.


وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا:" كريم بنزيما لن يشارك في مباراة الغد نريد ان يتعافى جيدا وأن يكون جاهزا لمباراة يوم الثلاثاء".


وأضاف:" كروس مصاب بأنفلونزا ولم يتدرب، بينما عاد هازارد إنه بخير، وكذلك كورتوا".

تابع:" الهدف هو هدفنا تقليص الفارق مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني، تعرفون كيف هو جدول المباريات، مع مباريات مهمة جدا، يبدون أننا بحالةٍ جيدة لكن يمكننا التحسين في كل مباراة ولم نخطط بعد لمباراة الثلاثاء ونعرف ليفربول جيداً والآن نفكر في مباراة الغد فقط لأنه من المهم جداً تقليص الفارق. أفكر في تشكيل مباراة الغد لا مباراة الثلاثاء".


واختتم:" "لم نخطط بعد لمباراة الثلاثاء. نعرف ليفربول جيداً. الآن نفكر في مباراة الغد فقط لأنه من المهم جداً تقليص الفارق. أفكر في تشكيل مباراة الغد لا مباراة الثلاثاء".

أنشيلوتي ريال مدريد كروس بنزيما أوساسونا الدوري الإسباني

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