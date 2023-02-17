عاجل
النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023.. والإفتاء صيامها يعادِل 60 شهرًا أخبار التعليم.. تفاصيل أزمة الساعات المعتمدة واستغاثات طلاب تجارة الإسكندرية..خبير يطالب بتشكيل لجنة لتخفيف مناهج التيرم الثاني لطلاب المدارس أقوى جولات 2023.. مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي أس 23 في السعودية دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب جامعة عين شمس في أسبوع .. تحصد المركز الأول في المسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA... وفد فيليب ماربورج الألمانية يزور مركز تكنولوجيا المعلومات.. قافلة تنموية شاملة لـ البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا .. الزمالك يفرض التعادل السلبي على المريخ بالشوط الأول

صدى البلد

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول بالتعادل السلبي مع نظيره المريخ السوداني فى المباراة المقامة حاليا بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني  ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة بالدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وسدد فى الدقيقة السابعة البرازيلي دا سوزا كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك 

ومرر فى الدقيقة الثامنة سيف الجزيري كرة عرضية داخل منطقة الجزاء كادت تشكل خطورة لصالح الزمالك وتصل إلى يد حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد فى الدقيقة التاسعة البرازيلي دا سوزا مهاجم المريخ السوداني أن يسجل هدف التقدم بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتعلو عارضة حارس الزمالك.

نجح حسام عبدالمجيد في ابعاد كرة خطيرة لصالح المريخ السوداني كاد يسجل منها فرصة هدف التقدم بعدما سددها المهاجم البرازيلي باولو دا سوزا 

ومرر فى الدقيقة 13 أحمد سيد زيزو كرة طولية كادت تمر الى سيف الجزيري قبل أن يبعدها مدافع المريخ السوداني.

 واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد تعرض حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك للإصابة وخضوعه إلى العلاج في الدقيقة 17.

أرسل فى الدقيقة 24 محمود عبدالرازق شيكابالا كرة داخل منطقة الجزاء يفشل زيزو فى اللحاق بها لتضيع فرصة حقيقية لتسجيل الزمالك هدف التقدم في شباك المريخ السوداني.

وأضاع سيف الجزيري فرصة تسجيل هدف محقق فى الدقيقة 32 بعدما تسلم تمريرة من زيزو عقب استغلاله خطأ من دفاعات المريخ السوداني ليسددها مهاجم الزمالك أعلي عارضة محمد مصطفى الحارس السوداني.

وسدد سيف جعفر لاعب الزمالك كرة قوية فى الدقيقة 37 تصدى لها محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد الجزولي نوح فى الدقيقة 39 أن يفتتح أهداف المريخ السوداني فى شباك الزمالك عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها ضعيفة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

الزمالك vs المريخ.. ضغط وهجوم سوداني وتحفظ أبيض خلال أول 20 دقيقة

يطارد رونالدو.. كريم بنزيما وصيفا في قائمة هدافي ريال مدريد

تشكيل الزمالك 

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى الزمالك : محمد عواد

خط دفاع الزمالك : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط وسط الزمالك : نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط هجوم الزمالك : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي و محمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

ما بين فرح وحزن.. 38 ركلة جزاء تحسم بطولات الأهلي خلال تاريخه

محمود جابر وبلال مظهر يعقدان ‎مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة منتخب الشباب.. غدا

تشكيل المريخ السوداني :

حارس المرمى: محمد مصطفى.  خط الدفاع: أليكس سيلفا - مصطفى كرشوم - حمزة داوود - مازن محمدين.  خط الوسط:  التاج يعقوب - ماتيوس كوتيلو - سيرجيو رفائيل - بريان إدينسون.  خط  الهجوم: - باولو سيرجيو - الجزولي نوح .‏

الزمالك المريخ السوداني دوري ابطال افريقيا محمد عبدالشافي زيزو سيف الجزيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

بـ الضربة القاضية.. القصة الكاملة حول وفاة الملاكم رامز حسام| فيديو

موضوعات متعلقة

الزمالك vs المريخ.. ضغط وهجوم سوداني وتحفظ أبيض خلال أول 20 دقيقة

بعد قليل.. مباراة الزمالك والمريخ السوداني في بطولة أبطال افريقيا

ترشيحاتنا

تحقيقات موسّعة في وفاة سيدة وجنينها بـ حقنة خطأ بـ أوسيم

هل مصر مُعرضة لـ زلزال مدمر؟.. البحوث الفلكية تحسم الأمر| التفاصيل كاملة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

رجل يرسم الوشم على جسدها.. انتقادات لابنة رانيا فريد شوقي بسبب تاتوه

احذر .. حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة فبركة الشات عبر مواقع التواصل

شكري يؤكد ضرورة وقف التدخلات الخارجية بليبيا ويستعرض جهود مصر لحلحلة الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم مرة يجب فيها فحص مستويات السكر بالدم؟.. الجمعية الأمريكية توضح

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

فيديو

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ