دوري أبطال أفريقيا .. الزمالك يفرض التعادل السلبي على المريخ بالشوط الأول

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول بالتعادل السلبي مع نظيره المريخ السوداني فى المباراة المقامة حاليا بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة بالدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وسدد فى الدقيقة السابعة البرازيلي دا سوزا كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك

ومرر فى الدقيقة الثامنة سيف الجزيري كرة عرضية داخل منطقة الجزاء كادت تشكل خطورة لصالح الزمالك وتصل إلى يد حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد فى الدقيقة التاسعة البرازيلي دا سوزا مهاجم المريخ السوداني أن يسجل هدف التقدم بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتعلو عارضة حارس الزمالك.

نجح حسام عبدالمجيد في ابعاد كرة خطيرة لصالح المريخ السوداني كاد يسجل منها فرصة هدف التقدم بعدما سددها المهاجم البرازيلي باولو دا سوزا

ومرر فى الدقيقة 13 أحمد سيد زيزو كرة طولية كادت تمر الى سيف الجزيري قبل أن يبعدها مدافع المريخ السوداني.

واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد تعرض حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك للإصابة وخضوعه إلى العلاج في الدقيقة 17.

أرسل فى الدقيقة 24 محمود عبدالرازق شيكابالا كرة داخل منطقة الجزاء يفشل زيزو فى اللحاق بها لتضيع فرصة حقيقية لتسجيل الزمالك هدف التقدم في شباك المريخ السوداني.

وأضاع سيف الجزيري فرصة تسجيل هدف محقق فى الدقيقة 32 بعدما تسلم تمريرة من زيزو عقب استغلاله خطأ من دفاعات المريخ السوداني ليسددها مهاجم الزمالك أعلي عارضة محمد مصطفى الحارس السوداني.

وسدد سيف جعفر لاعب الزمالك كرة قوية فى الدقيقة 37 تصدى لها محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد الجزولي نوح فى الدقيقة 39 أن يفتتح أهداف المريخ السوداني فى شباك الزمالك عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها ضعيفة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

تشكيل الزمالك

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى الزمالك : محمد عواد

خط دفاع الزمالك : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط وسط الزمالك : نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط هجوم الزمالك : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي و محمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

تشكيل المريخ السوداني :

حارس المرمى: محمد مصطفى. خط الدفاع: أليكس سيلفا - مصطفى كرشوم - حمزة داوود - مازن محمدين. خط الوسط: التاج يعقوب - ماتيوس كوتيلو - سيرجيو رفائيل - بريان إدينسون. خط الهجوم: - باولو سيرجيو - الجزولي نوح .‏