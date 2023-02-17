الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في نص البرقية:

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية طيبة وبعده :

يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى ومنه عرج به إلي السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، في رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم .

ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يعم الخير والرخاء والنماء على مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه الذكرى أعواما مديدة على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم.