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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش حاجة اسمها متوقع زلزال مثل الأمطار .. البحوث الفلكية تكشف مفاجأة

زلزال
زلزال

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، أنه لا يوجد أى أجهزة، أو أى شئ يتوقع حدوث زلزال فى أى مكان، موضحًا :" مفيش حاجة اسمها متوقع حدوث زلزال، فى منطقة ما بقوة ما".

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وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، أن هناك وسائل تسمى الإنذار المبكر لتقليل كوارث الزلزال فقط.

ولفت إلى أن حدوث الزلزال ليس مثل التوقع بسقوط أمطار، فالأمر مختلف تمامًا، فالأمطار تكون محملة على الرياح، وتكون من دول مجاورة، ويتم التوقع بكمية الأمطار المحملة على السحب.

وأشار إلى أن الأقمار الصناعية، تتوقع سقوط الأمطار فى أى منطقة و بالساعة، وفى بعض الأوقات قد لا تصيب التوقعات.

 

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