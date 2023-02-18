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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة من تويوتا في مصر.. أحدث أسعار شيري في مبادرة الإحلال

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

سعر رنج روفر سبورت 2023 في السعودية .. صور

تعتبر النسخة رنج روفر سبورت واحدة من أشهر اصدارات شركة لاند روفر الشهيرة، والتي تقدم العديد من الطرازات القوية مثل النسخة ديفيندر، وقرينتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام إيفوك، و ديسكفري.

 

شانجان تكشف عن نسختها العائلية CS95 بلس .. صور

استطاعت شركة شانجان أن تقدم العديد من الطرازات القوية في عالم السيارات، سواء من فئة السيدان أو الكروس اوفر، وفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ومنها النسخة الشهيرة CS95 Plus.

 

سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

شهدت القائمة السعرية لعدد من سيارات شركة رينو المطروحة في مصر، بعض الزيادات الجديدة التي تراوحت بين 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف، ومن بين الطرازات التي شملت تلك الزيادة، هي النسخة رينو ميجان موديل 2023، حيث تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 720 الف جنيه.

 

أرخص سيارة من تويوتا في مصر .. صور

مازالت السيارة بيلتا موديل 2023 تتصدر قائمة الارخص سعرًا ضمن سيارات تويوتا المقدمة محليًا، على الرغم من الزيادات السعرية التي يشهدها سوق السيارات في مصر خلال الفترة الاخيرة.

 

انجز مشاويرك .. سعر أرخص سيارة هاتشباك مستعملة

عامل السعر يشكل أهمية كبيرة لراغبي شراء السيارات، بينما يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من الطرازات المتنوعة، والتي قد تختلف هيكليًا بين فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام.

 

أحدث أسعار سيارات شيري في مبادرة الإحلال .. صور

تقدم شركة شيري الصينية نسختين من اصداراتها داخل مبادرة الاحلال، هى السيارة اريزو 5 موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى النسخة شيري تيجو 3 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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