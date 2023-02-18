حسبي الله ونعم الوكيل| رسالة غامضة من حارس الزمالك.. تفاصيل مثيرة

وجه محمد صبحي حارس مرمى الزمالك رساله غامضة لأحد الأشخاص الذين لديهم بعض الصفحات المزيفه بأسمه .

ونشر صبحي علي حسابه الشخصي الانستجرام “ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعمل حاجه تأزي شخص ودي حاجه انا عمري مكتبها”.

واصل فريق الزمالك نزيف النقاط في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل سلبيا مع مضيفه المريخ السوداني في المباراة التي أقيمت منذ قليل على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي ذهابا وإيابا في الجولتين المقبلتين من دوري أبطال إفريقيا.