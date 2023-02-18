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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب عبدالرحمن الغضبان يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي الجزيرة لكرة السلة

صدى البلد

 

كشف اللاعب عبدالرحمن الغضبان، نجم فريق أندورا الأسباني، حقيقة انتقاله إلى نادي الجزيرة خلال الموسم المقبل، مؤكداً ان هدفه الاساسي في مصر، اللعب في قلعة نادي الجزيرة تحت قيادة المدير الفني و اللاعب السابق كيرداني.

وقال الغضبان ان نادي الجزيرة يضم أفضل لاعبين و جهاز فني في الدوري المصري. مشيرا إلى ان اسلوب لعب نادي الجزيرة مشابهة لبعض النوادي الأسباني في عالم كرة السلة.

و أضاف اللاعب صاحب ال ٢٨ عام، ان أهم أهدافه في الفترة القادمة ترك بصمة كبيرة علي الدوري المصري بداية من الموسم القادم، مشيرا الي انه سيكمل على الأقل ٣ سنين في الدوري المصري، لافتا إلى ان اقل فترة ممكنة في العقود المصريه الرياضية لكرة السله هي سنتان.

يذكر أن آخر محطات عبدالرحمن الغضبان، كانت احترافه ضمن صفوف فريق أندورا بالدوري الأسباني، وهي الصفقة التي أثارت جدلا واسعا وقتها لكونه أول لاعب كرة سلة مصري يحترف في الدوري الأسباني، وان لعبه في دوريات مختلفة اعدته للتاقلم علي اي اسلوب لعب و اي نظام في كرة السلة.

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