عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للميت في الإسراء والمعراج.. 14 كلمة تنقيه من الذنوب كالثوب الأبيض

دعاء للميت في الإسراء
دعاء للميت في الإسراء والمعراج

يعد دعاء للميت في الإسراء والمعراج  ، من أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفي بثوابها، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها الدعاء ، حيث أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لكافة أطرافه، للحي والميت، للنفس وللغير، وكما يرجو الأحياء في تلك الليلة المباركة جبر الله تعالى، فكذلك الأموات يصلهم دعاء للميت في الإسراء والمعراج كأفضل هدية تخفف عذابهم بل وتحوله إلى نعيم.

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة ينبغي معرفتها

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهدا بين السماء والأرض

دعاء للميت في الإسراء والمعراج 

يعد دعاء للميت في الإسراء والمعراج  هو أمر رباني ووصية نبوية، فقد قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ»، لأن دعاء للميت يخفف عنه في القبر ، وبه يستمر عمله في الدنيا كأنه لازال من الأحياءً ، فالمتوفي في قبره ينتظر هذا الدعاء من أخيه أو أبيه أو صديقه فإن نال الدعوة يسعد بها وتكن له أحبُّ من الدنيا وما فيها.

دعاء الإسراء والمعراج للميت 

• اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
•  اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين. 
• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه.

•  اللهم آته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
• اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.
• اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. 

• اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.  اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.
• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.
• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها.
• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.
• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».
• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك. 
• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.
• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».
• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».
• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

دعاء للميت في الإسراء والمعراج دعاء للميت دعاء للميت في ليلة الإسراء والمعراج دعاء الإسراء والمعراج للميت دعاء الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

ترشيحاتنا

للذكور والإناث .. بدء التقديم بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

تراجع بنسبة 2.5% في أسعار النفط العالمية.. و3.9% خسائر أسبوعية

إشارات المرور.. تعرف على نظام غذائي لتحسين البصر وتقوية صحة العين

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

الخلوة مع الله .. 3 أمور تدرك بها أعظم عبادة في ليلة المعراج

شانجان تكشف عن نسختها العائلية CS95 بلس .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ