أخبار الفن: حلق أحلام يثير أزمة على الفيس بوك .. وافتتاح مسرحية شارلي فى الشيخ زايد

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

أعربت الفنانة هند عبد الحليم عن سعادته بنجاح شخصية سلمى، والتى جسدتها فى مسلسلها الأخير أزمة منتصف العمر. وأكدت هند فى تصريح خاص لصدى البلد أن شخصية سلمى التى تجسدها فى المسلسل أرهقتها للغاية فى كافة تفاصيلها، مشيرة أنها وافقت على تقديم هذه الشخصية كنوع من أنواع التحدي بالنسبة لها لتقديم شخصية صعبة مثل شخصية سلمى المدمنة.

أحيت المطربة أحلام، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد. وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء

افتتح الفنان محمد فهيم مساء أمس الجمعة أولى عروض مسرحيته الجديدة شارلي، داخل مول أركان بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من أصدقائه داخل وخارج الوسط الفني وكان فى مقدمة الحضور المخرج الكبير خالد جلال والإعلامية بوسي شلبي وحسام داغر بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء المقربين وعدد كبير من الجمهور.

أعلن الفنان راغب علامة عن استعداده للسفر إلى أمريكا بداية شهر مارس المقبل، لإحياء حفلتين بولاية شيكاغو وكاليفورنيا. الحفل الأول بشيكاغو يوم 4 من شهر مارس القادم، على أن يحي الحفل الثاني فى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

غادر فريق عمل مسرحية ميمو أمس الجمعة إلى الرياض على متن طائرة خاصة، استعداد لبدء عروض المسرحية يوم 20 من شهر فبراير الحالي. وسافر على متن الطائرة بطل العمل أحمد حلمي بالإضافة إلى أحمد رزق وهنا شيحة ومحمد رضوان وحمدي الميرغني وهنا الزاهد ومنتج العمل حمدي بدر.

أحيا مساء أمس الجمعة الفنان هاني شاكر حفل غنائى ضخم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات عيد الحب. وقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانية الجديدة والقديمة بالإضافة إلى أغنية فرق فى الأحساس والتى طرحها مؤخرا وقرر غنائها على المسرح لأول مرة

شهد أولى أيام عروض أفلام الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في سينما مترو، حضور كامل العدد من قبل الجمهور. وحرص جمهور مدينة الإسكندرية على التواجد ومشاركة صناع الأفلام العروض الأولى لأعمالهم، وإجراء مناقشات معاهم عقب الانتهاء من المشاهدة ، حيث ادار الندوة الناقد الصحفي محمد نبيل وحضر تسعة مخرجين من صناع الأفلام في أول أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، للحديث عن أعمالهم وكواليس صناعتها وأهمية هذه الخطوات في مشوارهم الفني.