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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمنديل أحمر.. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا بمناسبة عيد الحب

هاني شاكر
هاني شاكر

أحيا مساء أمس الجمعة الفنان هاني شاكر حفل غنائى ضخم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات عيد الحب.

وقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانية الجديدة والقديمة بالإضافة إلى أغنية فرق فى الأحساس والتى طرحها مؤخرا وقرر غنائها على المسرح لأول مرة

 

وحرص هاني شاكر على أن تكون إطلالته خلال الحفل متناسبة مع أجواء الاحتفال بعيد الحب حيث ارتدي بدلة كلاسيك بمنديل أحمر وسط اعجاب الكثيرين بهذا اللوك على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

أبرز الأغنيات التى قدمها هاني شاكر 

وقدم هاني شاكر على المسرح كل من يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي ، كدة برضو يا قمر”.

 

حفل هاني شاكر فى لبنان

وعاد الفنان هاني شاكر إلى القاهرة أول أمس بعد احيائه لحفل غنائى ضخم بلبنان بمناسبة عيد الحب وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه الرومانسية التى تتناسب مع أجواء الاحتفال.

الفنان هاني شاكر دار الاوبرا المصرية احتفالات عيد الحب

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