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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار حاد في أسعار الذهب والدولار عالمياً

انهيار حاد في أسعار
انهيار حاد في أسعار الذهب والدولار عالمياً

يتجه الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي متأثرا بسعر الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 1658 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1839.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر كانون الأول. وانخفض المعدن الأصفر 1.4 % حتى الآن هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1838.40 دولار.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % لتصل إلى 21.69 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4 % إلى 1504.15 دولار واستقر البلاتين عند 919.65 دولار بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني إذ تعيد السوق ترتيب أوضاعها قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة وتنتظر مؤشرات على خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمواصلة مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداولاته 0.24 % إلى 103.83 بعدما بلغ في وقت سابق 104.67 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.

وارتفع الإسترليني 0.48 % إلى 1.2044 دولار بينما زاد اليورو 0.22 % إلى 1.0696 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.06125 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من يناير .
 

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