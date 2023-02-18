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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

 

رصد نادي الهلال السوداني مكافاة للاعبي الفريق حال الفوز أمام الأهلي اليوم في إطار منافسات دور المجموعات بدري ابطال افريقيا 

 

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"مجلس إدارة الهلال يجمتع باللاعبين ويرصد مكافأة نصف مليون جنيه سوداني لكل لاعب في حالة الفوز علي الأهلي. ".

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خالد الغندور يفتح النار على الأهلي وعقد مصطفى شلبي كلمه السر

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قبل مواجهة الهلال السوداني | شوبير يزف خبر سارة لجماهير الأهلي

ويواجه الاتلي نظيره الهلال السوداني اليوم في السوداني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا في تمام الساعه الثالثه عصرا

 

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات بي ان سبوتس الناقل الحصري البطوله 

 

الأهلى احمد شوبير السودان دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني خالد الغندور

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