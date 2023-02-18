قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

رصد نادي الهلال السوداني مكافاة للاعبي الفريق حال الفوز أمام الأهلي اليوم في إطار منافسات دور المجموعات بدري ابطال افريقيا

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"مجلس إدارة الهلال يجمتع باللاعبين ويرصد مكافأة نصف مليون جنيه سوداني لكل لاعب في حالة الفوز علي الأهلي. ".

ويواجه الاتلي نظيره الهلال السوداني اليوم في السوداني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا في تمام الساعه الثالثه عصرا

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات بي ان سبوتس الناقل الحصري البطوله