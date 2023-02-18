عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 أمور يجب المحافظة عليها قبل الصلاة.. الإفتاء توضحها

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 أمور يجب الحرص عليها قبل أداء الصلاة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت «دار الإفتاء» :"أن أول هذه الأمور: طهارة مكانك، ثانيًا: طهارة بدنك، ثالثًا: طهارة ثيابك، رابعًا: ستر عورتك، خامسًا: استقبال القبلة، سادسًا: إخلاص نيتك لربك.

حكم من صلى وفى ثوبه نجاسه ولم يكتشفها إلا بعد الصلاة

دعاء شهر شعبان 1444.. يومان ونصف ويبدأ شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة

كيف أحافظ على الصلاة بشكل مستمر ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، خلال لقاء له عبر قناته على يوتيوب.

وأجاب عمرو خالد،: أن الحياة قرارات وإختيارات، ومن لا يستطيع أن ينتظم فى صلاته لا يستطيع ان ينظم أمور كثيرة فى حياته، فالحل هو أن تقسمي بالله العظيم أن لا تفوتى صلاة وأن تبدأى الصلاة فورًا، فالصلاة عماد الدين وهى الصلة بينكِ وبين الله- عز وجل-.

وتابع: أن الله يسامح ويغفر جميع الذنوب ويعفو، فهو الرحيم الكريم إلا فى مسألتين، وهما أن يترك الإنسان صلاته، أو أن يعق والديه؛ ففى هذين المسألتين يغضب الله على الإنسان، قائلًا: عليكى ألا تنامي إلا عندما تصلى الخمس فروض، فلو واظبتي على الصلاة لمدة قصيرة؛ هتفضلي طول حياتك مواظبة على الصلاة، فالحياة قرارات، والصلاة قرار. 

هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟

 سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

 

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، وإنما هي تسليم وتكبير وتحميد.

 

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الجائز فقط هو الرد بالإشارة عند الضرورة، أما رد السلام بالكلام يبطل الصلاة، خاصة إذا  كان عن تعمد.

هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة كيف أحافظ علي الصلاة بشكل مستمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

خالد الغندور يفتح النار على الأهلي وعقد مصطفى شلبي كلمه السر

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

ترشيحاتنا

تشكيل تشيلسي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

إبراهيم فايق يهاجم الشناوي لهذا السبب

خطأ فادح.. الهلال السوداني يتقدم على الأهلي بالهدف الأول

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 40 ألفا و642 شخصا

أغرب من الخيال.. مدينة صينية تبني طريقا سريعا حول بيت رفضت صاحبته تركه

خاص | تفاصيل مشاركة رامى صلد فى مسلسل جديد بعد شفائه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من نوع مكرونة شهير.. تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

محمد ياسين: وحيد حامد من أروع المؤلفين وأرفض مشروعات لا تليق بي

أعراض تشير إلى الإصابة بأورام الدماغ |احذر منها وسارع للفحص الطبي

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ