6 أمور يجب المحافظة عليها قبل الصلاة.. الإفتاء توضحها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 أمور يجب الحرص عليها قبل أداء الصلاة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت «دار الإفتاء» :"أن أول هذه الأمور: طهارة مكانك، ثانيًا: طهارة بدنك، ثالثًا: طهارة ثيابك، رابعًا: ستر عورتك، خامسًا: استقبال القبلة، سادسًا: إخلاص نيتك لربك.

كيف أحافظ على الصلاة بشكل مستمر ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، خلال لقاء له عبر قناته على يوتيوب.

وأجاب عمرو خالد،: أن الحياة قرارات وإختيارات، ومن لا يستطيع أن ينتظم فى صلاته لا يستطيع ان ينظم أمور كثيرة فى حياته، فالحل هو أن تقسمي بالله العظيم أن لا تفوتى صلاة وأن تبدأى الصلاة فورًا، فالصلاة عماد الدين وهى الصلة بينكِ وبين الله- عز وجل-.

وتابع: أن الله يسامح ويغفر جميع الذنوب ويعفو، فهو الرحيم الكريم إلا فى مسألتين، وهما أن يترك الإنسان صلاته، أو أن يعق والديه؛ ففى هذين المسألتين يغضب الله على الإنسان، قائلًا: عليكى ألا تنامي إلا عندما تصلى الخمس فروض، فلو واظبتي على الصلاة لمدة قصيرة؛ هتفضلي طول حياتك مواظبة على الصلاة، فالحياة قرارات، والصلاة قرار.

هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟

سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، وإنما هي تسليم وتكبير وتحميد.

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الجائز فقط هو الرد بالإشارة عند الضرورة، أما رد السلام بالكلام يبطل الصلاة، خاصة إذا كان عن تعمد.