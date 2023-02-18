معجزة إلهية .. لحظة خروج شخص من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» فيديو يرصد لحظة خروج شخص من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 296 ساعة، وظهر في الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون إخراج الشخص من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا

وأفادت «القاهرة الإخبارية» بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 45 ألف شخص، وسط تلاشي الآمال في العثور على مفقودين، وأفادت وسائل إعلام تركية بإنقاذ 3 أشخاص أحياء بينهم طفل من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا بعد مرور 296 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، وتوفي الطفل لاحقًا بسبب إصابته بالجفاف.