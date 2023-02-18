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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معجزة إلهية .. لحظة خروج شخص من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة

زلزال
زلزال

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» فيديو يرصد لحظة خروج شخص من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 296 ساعة، وظهر في الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون إخراج الشخص من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

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معجزة جديدة.. إنقاذ أب وابنه من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 11يوما

تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا

وأفادت «القاهرة الإخبارية» بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 45 ألف شخص، وسط تلاشي الآمال في العثور على مفقودين، وأفادت وسائل إعلام تركية بإنقاذ 3 أشخاص أحياء بينهم طفل من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا بعد مرور 296 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، وتوفي الطفل لاحقًا بسبب إصابته بالجفاف.

القاهرة الإخبارية ضحايا الزلزال أنطاكيا الزلزال المدمر جنوب تركيا الأنقاض

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