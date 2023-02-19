260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

إنقاذ شاب من تحت الأنقاض بعد 11 يومًا من وقوع زلزال تركيا 2023 .. خبر تصدر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التركية، حيث التقى الشاب التركي مصطفى أفجي برضيعته لأول مرة منذ وقوع زلزال تركيا، بعدما فاجأ عائلته بأنه على قيد الحياة، إذ كان مدفونا تحت أنقاض الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم 6 فبراير2023، وأسفر عن وفاة آلاف الضحايا.

إنقاذ شاب من تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا 2023

فرق الإنقاذ التركية أخرجت أمس الجمعة الشاب مصطفى من تحت الأنقاض في مدينة هطاي، التي دمّر الزلزال أجزاءً واسعة منها، وتصدر هذا الخبر شبكات التواصل، بعد انتشار فيديو وهو يفاجئ عائلته باتصال بعدما اعتقدوا وفاته.

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