عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم ورد فعل عنيف| كولر يبرر هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

كولر
كولر

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في السودان، ضمن منافسات الجولة 22 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في تصريحات عقب اللقاء: “الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا في بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا”.

محسيتش بيكم.. وائل جمعة يفتح النار على ثلاثي الأهلي بعد خسارة الهلال

عيب جداً.. نجم الأهلي السابق يشن هجوما حادا على الشناوي

وتابع كولر: “المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور”.

كولر يهاجم أحد الصحفيين

وأكمل كولر رداً على سؤال يخص مجاملة الأهلي بعدم حضور الجماهير: “أنت المفروض صحفي ولست مشجعًا، لا يجوز أن تسأل هذا السؤال، الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى في الدقيقة 94 رغم إهدار الوقت”.

وأستطرد كولر: “الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت”.

واختتم: “المباراة كشفت بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها، لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة”.

كولر الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

ترشيحاتنا

حرف واحد في القرآن يرد على المشككين في رحلة الإسراء.. تعرف عليه

عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

عبد الفتاح البرهان: الجيش السوداني لا يعادي أحدا ونحتاج توافق الجميع

هلع في باريس|رجل يتخلص من حياته وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية.. شاهد

أحمد موسى : لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية ضخمة

عكس التوقعات .. انخفاض متتالٍ فى أسعار الذهب | وعيار 21 خيالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها المحار .. أطعمة خارقة لحماية الجسم من الزكام

بعد عملية تكميم معدة .. أحدث ظهور لـ محمد فؤاد | شاهد

تباين ردود الأفعال على هزيمة الأهلي من الهلال السوداني

الجواز ماغيروش| رجل تيلاندي يثير الجدل بوشم عقد زواجه على ذراعه

فيديو

فيديو تمثيلي كاذب|القبض على تيك توكرشهير بعد بثه مقطعاً مرعباً من مشرحة حلوان

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ