تعليق صادم ورد فعل عنيف| كولر يبرر هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في السودان، ضمن منافسات الجولة 22 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في تصريحات عقب اللقاء: “الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا في بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا”.

وتابع كولر: “المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور”.

كولر يهاجم أحد الصحفيين

وأكمل كولر رداً على سؤال يخص مجاملة الأهلي بعدم حضور الجماهير: “أنت المفروض صحفي ولست مشجعًا، لا يجوز أن تسأل هذا السؤال، الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى في الدقيقة 94 رغم إهدار الوقت”.

وأستطرد كولر: “الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت”.

واختتم: “المباراة كشفت بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها، لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة”.