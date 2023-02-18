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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى : في 2012 عرضت عليا قناة تقديم برنامج واستضافة البلتاجي ورفضت

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى،  أنه بدأ في مجال الإعلام من بوابة الصحافة بجريدة الأهرام، ثم انتقل إلى تقديم البرامج التليفزيونية .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   بعد أحداث يناير 2011 لم أعمل في قناة حتى 2013 ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  في مايو 2012 عرضت عليا قناة تقديم برنامج تليفزيوني واستضافة محمد البلتاجي وعصام سلطان ورفضت ولم أقرر الظهور في هذه القناة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  في 2013 انتقلت لقناة التحرير ثم حدثت ثورة 30 يونيو المجيدة ثم انتقلت إلى قناة صدى البلد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  في عز حكم الإخوان كنت معارض لهم  وكنت مهتم بمصلحة الوطن فقط"، مضيفا:" في 2012 و 2013 كان هناك قنوات كثيرة تقوم بالتصفيق والتطبيل للإخوان، وكنت أعارض الإخوان في فترة حكمهم ".
 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في مايو 2013 عزموني أحضر مؤتمر صحفي في الرئاسة أيام حكم الإخوان  ولم اكمل المؤتمر الصحفي وتركته ورحلت وذهب للقناة وتحدثت عما حدث في هذا المؤتمر ".

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