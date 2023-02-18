أحمد موسى : في 2012 عرضت عليا قناة تقديم برنامج واستضافة البلتاجي ورفضت

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه بدأ في مجال الإعلام من بوابة الصحافة بجريدة الأهرام، ثم انتقل إلى تقديم البرامج التليفزيونية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد أحداث يناير 2011 لم أعمل في قناة حتى 2013 ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في مايو 2012 عرضت عليا قناة تقديم برنامج تليفزيوني واستضافة محمد البلتاجي وعصام سلطان ورفضت ولم أقرر الظهور في هذه القناة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في 2013 انتقلت لقناة التحرير ثم حدثت ثورة 30 يونيو المجيدة ثم انتقلت إلى قناة صدى البلد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في عز حكم الإخوان كنت معارض لهم وكنت مهتم بمصلحة الوطن فقط"، مضيفا:" في 2012 و 2013 كان هناك قنوات كثيرة تقوم بالتصفيق والتطبيل للإخوان، وكنت أعارض الإخوان في فترة حكمهم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في مايو 2013 عزموني أحضر مؤتمر صحفي في الرئاسة أيام حكم الإخوان ولم اكمل المؤتمر الصحفي وتركته ورحلت وذهب للقناة وتحدثت عما حدث في هذا المؤتمر ".