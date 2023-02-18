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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمن وآمان.. أحمد موسى: الدولة مستمرة في أعمال التنمية بـ شمال سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى،  أنه حضر حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الواحد كان قاعد ساعتها فخور بقواته المسلحة أثناء الحفل".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   الدولة مستمرة في  أعمال التنمية وتنفيذ  المشروعات التنموية في شمال سيناء ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم الشعب المصري يكون في منتهى الفخر بالقوات المسلحة المصرية العظيمة التي حققت الأمن والاستقرار في سيناء ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"   الفترة المقبلة سوف نشهد سرعة في إنجاز العديد من المشروعات  التنموية على أرض الفيروز ".

 

أحمد موسى سيناء مشروعات التنمية التنمية اخبار التوك شو

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