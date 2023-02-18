أمن وآمان.. أحمد موسى: الدولة مستمرة في أعمال التنمية بـ شمال سيناء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حضر حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الواحد كان قاعد ساعتها فخور بقواته المسلحة أثناء الحفل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الدولة مستمرة في أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية في شمال سيناء ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم الشعب المصري يكون في منتهى الفخر بالقوات المسلحة المصرية العظيمة التي حققت الأمن والاستقرار في سيناء ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الفترة المقبلة سوف نشهد سرعة في إنجاز العديد من المشروعات التنموية على أرض الفيروز ".