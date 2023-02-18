شراء الهياكل..شعبة الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن العجز في قطاع الدواجن يصل لـ40% على الأقل خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاستهلاك يزيد في رمضان عن 30%، ولكن المؤشرات تشير إلى عدم وجود زيادة في استهلاك المواطن هذا العام، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن المصري.

تابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن وصول سعر كيلو الدواجن لـ80 جنيه في المزرعة أمر غير منطقي، وسعر العلف يقدر بـ23 ألف جنيه، والأرز وصل لـ16.8 ألف جنيه، رغم وصوله للموانئ بـ10 آلاف جنيه، معقبًا: "احنا سايبن الناس اللي بترفع الأسعار دي ليه؟".

ولفت إلى أن المواطن الآن يأن وغير قادر على شراء كيلو هياكل، مشددًا على ضرورة وجود تحركات إيجابية لإحداث توازن في السوق، مشيرًا إلى أن الدولة من المفترض ان تقوم باستيراد الدواجن من الخارج لسد الفجوة في الإنتاج، في ظل الأزمة الحالية، معقبًا: "أنا مع المواطن قلبًا وقالبًا في ظل الازمة الحالية".

وتابع أن كبار المنتجين هم من يتربحوا من زيادة الأسعار خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن في الوقت الحالي لا تزيد عن 62 جنيه، ورغم ذلك يباع بـ80 جنيه في الدواجن، متابعًا: "هذا الكلام غير منطقي، وغير عقلاني".... ارحموا من في الأرض يرحكم من في السماء".



ولفت إلى أن استيراد الدواجن مؤقت لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج، ولن يكون للأبد، مشددًا على ضرورة الرقابة على مخرجات الأعلاف التي تباع بأسعار مبالغة، فسعر فول الصويا يقدر بـ19.5 ألف جنيه، ومن المفترض أن تباع بـ21 ألف جنيه، ورغم ذلك تباع بـ31 ألف جنيه في الأسواق.

