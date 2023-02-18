عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شراء الهياكل..شعبة الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

صدى البلد

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن العجز في قطاع الدواجن يصل لـ40% على الأقل خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاستهلاك يزيد في رمضان عن 30%، ولكن المؤشرات تشير إلى عدم وجود زيادة في استهلاك المواطن هذا العام، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن المصري.

تابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن وصول سعر كيلو الدواجن لـ80 جنيه في المزرعة أمر غير منطقي، وسعر العلف يقدر بـ23 ألف جنيه،  والأرز وصل لـ16.8 ألف جنيه، رغم وصوله للموانئ بـ10 آلاف جنيه، معقبًا: "احنا سايبن الناس اللي بترفع الأسعار دي ليه؟". 

ولفت إلى أن المواطن الآن يأن وغير قادر على شراء كيلو هياكل، مشددًا على ضرورة وجود تحركات إيجابية لإحداث توازن في السوق، مشيرًا إلى أن الدولة من المفترض ان تقوم باستيراد الدواجن من الخارج لسد الفجوة في الإنتاج، في ظل الأزمة الحالية، معقبًا: "أنا مع المواطن قلبًا وقالبًا في ظل الازمة الحالية".

وتابع أن كبار المنتجين هم من يتربحوا من زيادة الأسعار خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن في الوقت الحالي لا تزيد عن 62 جنيه، ورغم ذلك يباع بـ80 جنيه في الدواجن، متابعًا: "هذا الكلام غير منطقي، وغير عقلاني".... ارحموا من في الأرض يرحكم من في السماء".


ولفت إلى أن استيراد الدواجن مؤقت لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج، ولن يكون للأبد، مشددًا على ضرورة الرقابة على مخرجات الأعلاف التي تباع بأسعار مبالغة، فسعر  فول الصويا يقدر بـ19.5 ألف جنيه، ومن المفترض أن تباع بـ21 ألف جنيه، ورغم ذلك تباع بـ31 ألف جنيه في الأسواق.
 

شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن الظروف الاقتصادية الصعبة الدكتور عبد العزيز السيد سعر كيلو الدواجن قطاع الدواجن استيراد الدواجن الدواجن نشأت الديهي ” أسعار الدواجن والبيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19-2--2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

إطارات السيارات تتحول إلى مجسمات فنية رائعة .. صور

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

عبد المنصف يوجه نصيحة خاصة لـ الشناوي بعد خطأ مباراة الهلال

بره القايمة | تعليق مثير من كريم حسن شحاتة بسبب أداء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

تصيبك بالفطريات والتهابات جلدية .. ملابس لا ترتديها مرتين دون غسلها

«القاتل المقنّع»|منها حرقة المعدة.. تعرف على الأعراض المبكرة لسرطان المبيض

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ