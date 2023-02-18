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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شايل الفريق في ماتشات كتير جدًا

ميدخلش في حارس دولي|ميدو عن هدف الهلال بمرمى الأهلي: الشناوي واقف غلط

الشناوي
الشناوي

أكد أحمد حسام ميدو، أن محمد الشناوي حارس الأهلي يتحمل مسئولية هدف الهلال في شباك الأهلي خلال منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ولكنه رفض فكرة "ذبح" الحارس.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشناوي يتحمل مسؤولية هدف الهلال في شباك الأهلي، كان لازم وقفة الشناوي تبقى أفضل من كدة ولكن وقفته صعبت المهمة عليه" .


وأضاف: "الفاول ده ميدخلش في حارس دولي كبير زي الشناوي، وبداية وقفته من الأول غلط" .


وواصل: "كان لازم الشناوي يبقى واخد نص خطوة لبرا، ده كان هيسهل عليه المهمة جدا" .


واختتم: "هل ده معناه إن الناس تدبح الشناوي؟ لا مفيش حارس مش بيغلط، ومش بتكلم كدة دفاعا عن الشناوي لكن دفاعا عن مبدأ كرة القدم، الشناوي الفترة اللي فاتت كلها باستثناء مباريات كأس العالم للأندية لأن منافسين الأهلي كانوا مميزين ومستويات صعبة، ماشي كويس في معظم مباريات الدوري، والشناوي شايل الأهلي في ماتشات كتير جدًا".

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