الاستبعاد من التشكيل الأساسي.. فيريرا يهدد لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن كواليس تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المريخ السوداني في الجولة الثانية بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، ليتأزم موقف الفارس الأبيض في المنافسة على أول بطاقتين بالمجموعة

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس ما دار بين المدير الفني جوسفالدو فيريرا واللاعبين عقب اللقاء داخل غرف خلع الملابس.



وأكد المصدر أن "فيريرا" أبلغ اللاعبين بغضبه الشديد من تذبذب الأداء والمستوى في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المدير الفني طلب اللاعبين بنسيان مواجهة شباب بلوزداد والمريخ السوداني والتفكير في مواجهة الترجي التونسي والذي لابديل فيها عن الانتصار للحفاظ على آمالهم في العبور للدور القادم من البطولة



وأوضح المصدر أن المدير الفني توعد اللاعبين بالاستبعاد عن التشكيل الأساسي في حالة استمرار حالة التراخي لدى بعضهم خلال المواجهات الماضية.