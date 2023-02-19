4 دول تؤكد مخاوفها حيال تعميق التعاون العسكري بين إيران وروسيا

أعربت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن مخاوفهما حيال تعميق التعاون العسكري الثنائي بين إيران وروسيا، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة وخارجها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- أن ذلك جاء خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرتيه الألمانية أنالينا بيربوك والفرنسية كاثرين كولونا ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأعرب الوزراء، بحسب البيان، عن قلقهم حيال التصعيد النووي الإيراني وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوا طهران إلى التراجع عن مسارها.

وأكدوا تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل استمرار انتهاكات طهران الفظيعة لحقوق الإنسان، واتفقوا على مواصلة التنسيق الوثيق لنهجهم تجاه أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار.