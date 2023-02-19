راتب يصل لـ 4000 جنيه.. 100 فرصة عمل للفتيات في هذه المحافظة

يسعي الكثير من الشباب وخاصة الفتيات على للحصول علي فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وأيضا توفر لهم مميزات مثل التأمين الصحي والاجتماعي وعليه تعلن القوي العاملة بشكل دائم عن وظائف متعددة.

تفاصيل فرص عمل القوي العاملة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوي العاملة وهى توافر 100 وظيفة شاغرة للفتيات فى محافظة الإسكندرية حيث يبدأ الراتب من 4000 جنيه وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

طريقة التقديم فى فرص عمل القوي العاملة

ويتم إتاحة التقديم على وظائف القوي العاملة عبر موقع الوزارة حيث يمكن للفتيات الراغبات في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

كما يمكن للراغبين فى الحصول علي فرص عمل القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية تجهيز الأوراق والتقديم على فروع المؤسسة بتلك المناطق والتي تشمل فرع محرم بيك ، فرع فلمنج ، فرع فيكتوريا ، فرع المندرة ، فرع العجمي.

شروط فرص عمل القوي العاملة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الفتيات الراغبات في التيم على فرص عمل القوي العاملة والتي تشمل مايلي :-

- يشترط فى التقديم على وظائف القوي العاملة أن يكون المتقدمات من الإناث فقط.

- كما يشترط للتقديم والحصول على فرصة عمل القدرة على العمل الميداني من أجل الالتحاق بفرص العمل المعلنة

- وتشمل شروط التقديم الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- كما تتضمن الشروط أن تكون المتقدمة مقيمة بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

- وفيما يخص السن يشترط أن يكون من 18 إلى 35 سنة

- تحصل الملتحقة بالوظائف المعلنة علي إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.



مميزات وظائف القوي العاملة

وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة والتي تشمل الحصول علي راتب يبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات كما توفر الشركة تأمين صحي واجتماعي.

ويحصل الملتحق بالوظيفة على فرص للترقي وأيضا وثيقة تأمين على الحياة وتتضمن فروع العمل مناطق المندرة ومحرم بيك وفلمنج و فيكتوريا والعجمي.