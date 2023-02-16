إعلان وزارة القوى العاملة.. وظائف بتلك المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنينن عن اعلانات الوظائف الخاليه بالمحافظة التابع لها، والتي توفر وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عنها، عن احتياجات شركات القطاع الخاص، برواتب تصل لـ6000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وإقامة ومواصلات وبوليصة تأمين.

فرصة عمل لذوي الهمم بالقاهرة



وأعلنت الوزارة، توفير 120 فرصة عمل لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية، من حملة المؤهلات المتوسطة للعمل على مهنة عامل نسيج، بالتعاون مع احد الشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرة.

مزايا وظائف ذوى الهمم



أن يكون من سن 18 إلى 30 عام

رواتب تبدأ من 2943

بدلات وحوافز شهرية

تأمين إجتماعي وصحي

طرق التقديم على وظائف ذوى الهمم



التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة، أو التواصل مع الشركة عن طريق رقم 01028385066.

وظائف خالية بمحافظة القاهرة

شارع الثورة – مصر الجديدة

الوظائف المطلوبة

25 مدير مطعم،25 مساعد مدير،25 مشرف مطعم،200 عضو فريق،100 كول سنتر،200 ويتر، طباخ

الشروط

-المؤهل: عالي، متوسط

-الخبرة 3 : 5 سنوات

-السن 35 : 38 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

فرصة عمل

شركات الأمن والحراسة – مدينة نصر – مكرم عبيد



الوظائف المطلوبة

100 أمن إداري

الشروط

-جميع المؤهلات

-خبرة أو بدون

-السن 18 : 50 سنة

-الراتب 3400 : 3600 جنيه

المزايا

-تأمين صحي واجتماعي

-بوليصة تأمين

-توفير إقامة

-مواصلات

فرص عمل للمهندسين والفنيين



الوظائف المطلوبة

5 فنيون وعمال تركيبات - 18-25 سنة

15 عامل إنتاج 20-35 سنة

1 فني برادة 25 - 38 سنة

1 فني تناية 25 - 40 سنة

2 فني مكبس

2 فني مثقاب

1 فني مقص

1 مهندس تخطيط - خبرة 3:5 سنوات

1 محاسب تكاليف - خبرة 5:7 سنوات

1 أخصائي تدريب - خبرة 2:3 سنوات

1 موظف شئون عاملين - 22-25 سنة - خبرة 1:2 سنة

1 مشرف جودة - خبرة 5:7 سنوات

1 فني سلامة وصحة مهنية - خبرة 2:3 سنة

-السن 25:35

فني تركيب مواسير

عامل نظافة 21 - 30 سنة

فني تركيب مواسير

عامل نظافة 21 - 30 سنة

-الشروط: مؤهل عالي - متوسط

-الراتب: حسب المقابلة

شركات الأمن والحراسة محطة مترو أرض المعارض

الوظائف المطلوبة

أفراد أمن توزع على المناطق الآتية:

100 فرد امن لكمبوند بالتجمع - الراتب 4000 جنيه + إقامة - 4 أيام إجازة

100 فرد امن مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

100 فرد امن مدارس دولية ومباني بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

50 فرد امن العبور والشروق - راتب 5400 جنيه - 16 ساعة عمل - 8 أيام إجازة

15 فرد امن توكيل سيارات - الراتب 3700 جنيه

25 فرد امن مبنى إداري العبور - العاشر من رمضان - 3500 جنيه

100 فرد امن الساحل الشمالي - قرى سياحية وفنادق - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

10 فرد امن مدربين مواقع - الراتب 6000 جنيه - خبرة - سكن - 4 أيام إجازة.

50 فرد امن مشرف أمن - التجمع والعاصمة - الراتب 5000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

25 فرد امن كمبوند بالمعادي - الراتب 3500 جنيه

5 فرد امن سيلز - من الجنسين - مرتب 6000 جنيه + عمولات

5 أخصائي توظيف - خبرة - الراتب 4500 جنيه - 4 أيام إجازة

-المزايا:

تأمين صحي

- تأمين اجتماعي

- زيادة سنوية - بوليصة تأمين

وظائف عمل بمحافظة الإسكندرية



واوضحت وزارة القوي العاملة بعض الوظائف الخالية، والتي جائت كالتالي:-

- فرع فلمنج في 17 شارع بن النديم، ناصية شارع محمد فريد برج باراديس، أعلى كارفور بولكلي، الدور الثاني.

- فرع فيكتوريا 294 شارع مصطفى كامل، ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة، أعلى عصير أبو عمر، الدور الثاني.

- فرع العجمي شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف، بجوار شركة ليسيكو للسيراميك، وأمام شارع الزهور وشركة الغاز.

- فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45، برج بانوراما أمام مسجد الفتح وكافيه باب الخلق، الدور الأول علوي.

- فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي (برج السعد).

شروط التقديم على وظائف القوى العاملة بالإسكندرية



المتقدمات من الإناث فقط

القدرة على العمل الميداني

مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط

الإقامة بالنطاق الجغرافي للمنطقة العمل بها

السن من 18 إلى 35 عامًا

خطوات التقديم بالوظائف المعلنة بوزارة القوي العاملة

على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر

أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354

أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة .