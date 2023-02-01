عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن توفير فرصة عمل

صدى البلد

ناشد المواطن أحمد فريد عبد السلام سعد، من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمقيم فى كفر الشيخ ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

 

ويقول أحمد فريد عبد السلام فى رسالته: “أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعول أسرة مكونة من زوجه وأطفال ومعاش التضامن غير كاف لسد الاحتياجات المنزلية من مأكل ومشرب ومستلزمات منزلية وسداد مرافق من كهرباء ومياه ومستلزمات علاج للأسرة ومستلزمات علاجى الخاص”.

 

وأضاف : تقدمت بطلب فحص طبي آخر إلى مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين لمنحى فرصة عمل أسوة بالمعاقين ولم يتم منحي فرصة عمل حتى الأن"، مناشدا المسئولين منحه فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 % والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة حتي يتمكن من توفير حياة كريمة  لأسرته.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01016218826

txt

عبدالله متغيب عن منزله وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير

txt

سكان شارع حسنى عثمان بمدينة نصر يستغيثون بسبب اشغالات المقاهي


اقرأ أيضًا:
مواطن من ذوي الهمم يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم فرصة عمل وزارة التضامن توفير فرصة عمل ذوي القدرات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك..رددها كل صباح

ترشيحاتنا

الجملي ارتفع.. أسعار اللحوم اليوم الطازجة والمجمدة في الأسواق

وظائف .. شروط التعيين في هيئة قضايا الدولة وموعد تقديم الطلبات

أخبار الرياضة| كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي.. وخالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك

دخلنا شقة مهجورة وقلعنا الهدوم.. أقوال فتاة الـ 13 عاما:حملت بدون زواج

أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس منها

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم والتحذير من منتجات متداولة فى الأسواق تسبب آثارا كارثية للبشرة

أغنى كلب في العالم.. يعيش بقصر فاخر ويمتلك ثروات هائلة

ابعد عنها.. وجبة خفيفة شهيرة يمكن أن تسهم في زيادة ضغط الدم

خطر على الجسم .. حقائق لا تعرفها عن الصلصة المعلبة

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ