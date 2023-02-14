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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باللينك والحساب البنكي..شروط التقديم لـ وظيفة الـ 30 ألف معلم مساعد فصل

مسابقة وظيفة 30 الف
مسابقة وظيفة 30 الف معلم 2023

 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفني، للتعاقد مع 30 ألف شخص لشغل وظيفة معلم مساعد فصل.

وذلك  للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

ويبحث عدد كبير جدا من المعلميين الراغبيين في التوظيف، عن كيفية التقديم بمسابقة 30 ألف شخص لشغل وظيفة معلم مساعد فصل.

ويقدم موقف صدي البلد، شروط التقديم وموعد وشروط التقديم واسباب الرفض، لمسابقة التعاقد  30 ألف شخص لشغل وظيفة معلم مساعد فصل

موعد التقديم في وظيفة 30 ألف معلم فصل

حددت مواعيد التقديم  من  23 /2 / 2023 و حتى 9 / 3 / 2023.

كيفية التقديم بـ 30 ألف معلم فصل

يتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية للتعاقد مع 30 ألف شخص لشغل وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

كيفية التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

كيفية التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

 التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على https://jobs.caoa.gov.eg/  والتسجيل و استكمال البيانات المطلوبة للتقديم.

أسباب رفض التقديم بمسابقة 30 ألف معلم 2023

عدم رفع أصول المستندات بصيغة (JPG).

عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.
عدم ارسال المستندات أصلية ملونة.

 بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

شروط التقديم في وظيفة 30 ألف معلم فصل

أن يكون حاصلا على مؤهل عال لتلك الكليات:

كليه تربية نوعية (تعليم اساسي - تعليم ابتدائي)

كلية تربية (تعليم اساسي - تعليم ابتدائي)

كلية تربية نوعية (معلم فصل)

كلية تربية (معلم فصل)

شروط التقديم في وظيفة 30 ألف معلم فصل

 

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حساب جهاز التنظيم والادارة لمسابقة 30 الف معلم

 يجب سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (اربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :-

بنك القاهرة

بنك مصر

البنك الإهلى المصرى 


المستندات المطلوبة للتقديم مسابقة وظيفة 30 الف معلم 2023

وتضمن الإعلان تنويها على أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة (JPG) والمستندات هي:
صورة شخصية للمتقدم.

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم ألفني (وجهين بحسب الأحوال) .

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى ( إن وجد).

الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة اناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
 

شروط التقديم في وظيفة 30 ألف معلم فصل

شروط التقدم لمسابقة 30 ألف معلم

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضٍ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

 يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

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