كيلو الفراخ وصل لـ80 جنيها.. برلماني يكشف أسباب عودة ارتفاع أسعار الدواجن

عادت أسعار الدواجن للإرتفاع من جديد بعد ما شهدت الفترة الأخيرة إنخفاض فى أسعار الدواجن ثم ثبات فى الأسعار بعد ذلك ، حيث زاد سعر الدواجن إلى 10 جنيهات ، ووصل سعر الدواجن اليوم الأحد إلى 80 جنيها بارتفاع 10 جنيهات.

زيادة العرض والطلب

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إن إنخفاض أسعار الدواجن أو إرتفاعها خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة العرض والطلب ، فى ظل حالة الإختناق فى العرض خلال الفترة الماضية.

وأكد بدراوى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بمجرد الإفراج عن الأعلاف زاد العرض ، والذى إذا استمر سيكون هناك توزان بين العرض والطلب ، مشيرا إلى أنه لو انخفض السعر العالمى للمدخلات من الذرة وغيرها من المدخلات ستنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض والبط اليوم:

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 80 جنيهًا في المزرعة، و84 جنيهًا وقد يصل إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 110 -115 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 107- 112 جنيهات للكيلو.

الأوراك: بين 98- 104 جنيهات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 178- 207 جنيهات للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 65 -70 جنيها للكيلو.

سعر الهياكل : 44 -50 جنيها للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 73-78 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 25.5: 28.5 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 13-17 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير يوميا بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 115- 116 جنيهًا في المزرعة و 120 و 130 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 110-114 جنيهًا في المزرعة، وبين 117-123 جنيهًا للمستهلك.

سعر البيض البلدي بين 127-135 جنيها للكرتونة للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط اليوم نحو 115 -135 جنيها للكيلو في المحلات.