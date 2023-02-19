البنك الأهلي يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

أنهى البنك الأهلي الشوط الأول، متقدما على نظيره سموحة بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز سعيدو سيمبوري، هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 14 عقب إرسال أسامة إبراهيم الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة، وحولها سعيدو سيمبوري برأسية قوية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-|

الهاني سليمان-أحمد حكم-محمد نادي-شريف رضا-أحمد مصطفي-محمد عصام-محمود حليمو-حسام حسن-أحمد شوشه-حسينفيصل-دكوا دودو-