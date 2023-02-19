مرصد الأزهر يستقبل وفدا من أوزبكستان لمتابعة جهود تتبع وتفنيد الفكر المتطرف

رافق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الوفد الرسمي الأوزبكستاني الذي ضم مستشار رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الدينية، خلال زيارته مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأحد، وذلك للتعرف على آلية عمل المرصد فى تتبع أنشطة التنظيمات الإرهابية وتفنيد فكرها المتطرف، وكذلك رصده للجرائم ذات الصلة بظواهر عنصرية مثل تلإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية.

وخلال الزيارة، تم تعريف الوفد على جهود وحدات المرصد البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، إلى جانب عرض أحدث إصداراتها وأبرز القضايا التي يتم تناولها بالدراسة فضلًا عن النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الباحثين ضمن جهودهم في مكافحة التطرف وأزمة اللاجئين وغيرها من القضايا.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد تقديره وإعجابه بمخرجات مرصد الأزهر من كتب وتقارير مقروءة ومصورة لمواكبتها الأحداث الحالية وتطرقها للكثير من القضايا محل الاهتمام العالمي.

FB_IMG_1676822275144

FB_IMG_1676822277807

FB_IMG_1676822284393

FB_IMG_1676822287108