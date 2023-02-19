عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يشيد باستحداث إدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، باستحداث إدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف في مجال حفظ القرآن الكريم، فنون الخطابة، الابتهال الديني؛ لاكتشاف المواهب من أصحاب الصوت الحسن مضيفا: شيء عظيم  

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون “كل العلماء الذين يظهرون على الشاشات الآن فيما عدا اسم أو اثنين بفضل الله كانوا اكتشافي، وقدمتهم للجمهور من ساعة ما اشتغلت في الإعلام وأنا كل تركيزي اكتشاف هذه المواهب” مؤكدًا أن 90% من العلماء والدعاة كانوا اكتشافه إعلاميًا.

خالد الجندي: الرئيس السيسي أعطى الفرصة للمواهب الحقيقية في كل المجالات

خالد الجندي يكشف الفرق بين التسبيح والتقديس في القرآن

وفي حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرقا بين التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى، وذكر العلماء أن للتسبيح أكثر من 100 فائدة.

أضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي ام سي"، أن التسبيح يكفر الذنوب ويرفع الأجور وجلاء للصدور وذهاب للهم والغم وذهاب للكرب ونصرة على الأعداء واقتراب من الله.

وأكد الجندي، أن من فوائد التسبيح أنه يرجح ميزان العبد يوم القيامة، وهو جلاء للنفس، فعلق القرآن على التسبيح لله تعالى أمور كثيرة.

أوضح، أن القرآن جعل التسبيح أداة شكر وأداة عبادة وأداء استغفار وأداة جلاء ذنب.

استشهد خالد الجندي بقوله تعالى (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ) يردده من أصابه الهم، وقوله تعالى (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) لمن كان عليه ذنب ويطلب المغفرة.

وأكد أن كل آيات القرآن تأمر المسلم بالتسبيح من أجل زوال الهم والغم وزوال الكرب وشفاء المرض ولمغفرة الذنوب، وإصلاح النفوس.

 

 

الشيخ خالد الجندي الأوقاف حفظ القرآن الكريم لعلهم يفقهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة تنتظر الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

رسميا.. وقف مطرب المهرجانات مسلم عن الغناء.. تفاصيل الأزمة

السعودية.. قرار عاجل من الدفاع المدني بشأن نشر كاميرات المراقبة بالمساجد والهيئات الحكومية

للمرة 26 .. هوكي الشرقية يهزم اكسشيكرز الغاني ٤-٢ ويتوج بطلا لأفريقيا

جريمة غامضة.. الشرطة البريطانية تعثر على جثة امرأة في لانكشاير

ياسمين عز للسيدات: متتنفسيش مع جوزك واستأذنيهِ قبل ماتروحي الحمام.. فيديو

تشييع جثامين ربة منزل وبناتها الثلاثة اختنقوا بالغاز في بني سويف.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوء إطلالات النجمات على ريد كاربت البافتا.. صور

حبة فراولة تقتل طفل .. إزاى تحمى عيلتك من نفس الكارثة

ملتزمون بالدريس كود.. الأناقة تزين إطلالات رجال هوليوود على ريد كاربت البافتا

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر

فيديو

تعرف على سعره.. بنطلون مصنوع من الشكائر وأكياس الخضراوات واللحوم

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ