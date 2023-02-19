خالد الجندي يشيد باستحداث إدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، باستحداث إدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف في مجال حفظ القرآن الكريم، فنون الخطابة، الابتهال الديني؛ لاكتشاف المواهب من أصحاب الصوت الحسن مضيفا: شيء عظيم

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون “كل العلماء الذين يظهرون على الشاشات الآن فيما عدا اسم أو اثنين بفضل الله كانوا اكتشافي، وقدمتهم للجمهور من ساعة ما اشتغلت في الإعلام وأنا كل تركيزي اكتشاف هذه المواهب” مؤكدًا أن 90% من العلماء والدعاة كانوا اكتشافه إعلاميًا.

وفي حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرقا بين التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى، وذكر العلماء أن للتسبيح أكثر من 100 فائدة.

أضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي ام سي"، أن التسبيح يكفر الذنوب ويرفع الأجور وجلاء للصدور وذهاب للهم والغم وذهاب للكرب ونصرة على الأعداء واقتراب من الله.

وأكد الجندي، أن من فوائد التسبيح أنه يرجح ميزان العبد يوم القيامة، وهو جلاء للنفس، فعلق القرآن على التسبيح لله تعالى أمور كثيرة.

أوضح، أن القرآن جعل التسبيح أداة شكر وأداة عبادة وأداء استغفار وأداة جلاء ذنب.

استشهد خالد الجندي بقوله تعالى (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ) يردده من أصابه الهم، وقوله تعالى (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) لمن كان عليه ذنب ويطلب المغفرة.

وأكد أن كل آيات القرآن تأمر المسلم بالتسبيح من أجل زوال الهم والغم وزوال الكرب وشفاء المرض ولمغفرة الذنوب، وإصلاح النفوس.