ياسمين عز للسيدات: متتنفسيش مع جوزك واستأذنيهِ قبل ماتروحي الحمام.. فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز حديثها للسيدات، قائلة:" لو قاعدة جنب جوزك فرعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس، عيب تتنفسي وجوزك بيتنفس في نفس الوقت".

وأكلمت " الإعلامية ياسمين عز" خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :"هل معنى كلامي إنك تكتمي نفسك وتموتي، لا بعد الشر عليكي"، متابعة: قصدي أن لما زوجك يكون متعصب وصوت نفسه عالي من العصبية متتنفسيش إنت كمان وتنفخي بصوت عالي جنبه".

واسترسلت: " لو انتوا قاعدين مع بعض بتتسامروا، مينفعش تقومي فجأة من جنبه في نص كلامه وتمشي من غير أذن وتروحي الحمام"متابعة: "الحمام مش أهم من زوجك يا مدام".

وأضافت:"ممكن تستنيه لما يخلص كلامه، ولو مستعجلة ممكن تقولي بلطف من غير ما تقطعي كلامه حبيبي هروح أعمل حاجة، أو هروح أغسل إيدي عشان حاسة إنها محتاجة تتعطر شوية".