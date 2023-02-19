رسالة عاجلة من شعبة الأرز للمحتكرين: المستورد جاي أول مارس

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن لدى مصر فائض من الأرز بعد استهلاك المواطنين.



وأضاف رجب شحاتة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصة لتوريد الأرز المستورد، و توفيره في الأسواق في الفترة المقبلة.

وتابع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أول مارس سيتم توفير الأرز المستورد بكميات كبيرة في الأسواق، موجها حديثه لمحتكري السلع "طلعوا السلع خلاص الأرز المستورد جاي أول مارس".

ثقافة احتكار السلع موجودة



وأكمل رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن ثقافة احتكار السلع موجودة لدى بعض التجار، ولا توجد أزمة في توفير العملة الصعبة لاستيراد الأرز، متابعا أن لا توجد أي أزمة في الأرز والمضارب توفره في كل المناطق.

