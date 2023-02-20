مفعولها سريع .. 5 حيل مجربة لتخفيض الكوليسترول بنسبة 50%

تسبب نمط الحياة والعادات الغذائية حاليا، مهما كان الأشخاص أصحاء، في المعاناة من مستويات الكوليسترول لديهم، التي يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم وتلف الأعصاب.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي أبرز الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول في الدم بنسبة 50% يمكنك تجربتها …



1- زنجبيل

الزنجبيل غني بالمركبات النشطة بيولوجيا ، التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. يساعد تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل بانتظام على الوقاية من العديد من الأمراض والالتهابات.



2-بذور الحلبة

هذه البذور غنية بفيتامين ج والألياف ، التي يمكن أن تساعد أيضًا في الوقاية من العديد من الأمراض. يمكنك شرب ماء بذور الحلبة أو مزجها مع الخضار.

3-عنب الثعلب

يمكنك تناول نصف حبة عنب الثعلب يوميًا. بصرف النظر عن هذا ، يمكنك تضمين أشياء مثل عصير عنب الثعلب ومربى عنب الثعلب وصلصة عنب الثعلب في نظامك الغذائي.



4-أوراق الريحان

يقال إن أوراق الريحان غنية بالزينويل ، وهو عنصر يساعد على خفض مستويات الكوليسترول. تبين في البحث الذي تم إجراؤه على أوراق تولسي أن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات الموجودة فيها تساعد على إزالة السموم من الجسم.

5-زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون جيدًا جدًا من الناحية الصحية. إنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، مما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم. كشفت الأبحاث التي أجريت على زيت الزيتون أن تناوله بانتظام يساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم أيضًا.