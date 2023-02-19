بعد انتشار فيروس ماربورغ.. الصحة ترفع درجة الوعي والترصد عبر المنافذ المصرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه بالرغم من تفشي فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية وعدد من الدول الافريقية، إلا أنه لم تصدر إرشادات عالمية تفيد بفرض قيود بعينها على المسافرين والانتقال عبر الدول.



وتابع أن وزارة الصحة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية عبر المنافذ الجوية والبحرية والجوية عبر زيادة عملية الترصد في حالات الاشتباه والاصابات المؤكدة، بالاخص للمسافرين القادمين من غينيا الاستوائية أو من رحلات " الترانزيت " التي سجلت الاصابات.



وكشف حسام عبد الغفار "خلال مداخله هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن المرض رغم شدة أعراضه لكنه ليس مرضاً ينتقل عبر الهواء والرذاذ ولكن عبر سوائل الجسم عبر الملامسة المباشرة سواء دم أو لعاب، ومن ثم فإن المخالطة عبر لمس السوائل والافرازات والحقن هي بواعث التحذير فقط.



وأكمل: المرض عالي العدوى لكن ليسه سريع الانتشار حيث يسهل إنتقاله عبر التلامس لكن لاينتقل عبر التزاحم في جماعات مقارنة بكورونا الذي ينتقل عبر التنفس أو التجمعات ولا نتوقع معدلات إنتشار على غرار كوفيد19".

وأوضح أنه من المؤشرات الايجابية أن فترة العدوى تبدأ مع تدهور الأعراض سواء السخونة أو القيء ومروراً بالاسهال والنزف ومن ثم هذه مؤشرات جيدة تساعد في تقليل الانتشار وسرعة الترصد لان العدوى لاتنتقل في فترة الحضانة".