الكيلو هيوصل لـ25 جنيه..شعبة الأرز: إلغاء التسعير سيطلق العنان أمام ارتفاع الأسعار

قال النائب مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز، إنه لا يؤيد قرار إلغاء تسعير الأرز، وكنت أفضل فكرة لإعادة النظر في التسعير وليس إلغاء الخطوة.

وأضاف "مجدي الوليلي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار إلغاء التسعير سيطلق العنان أمام ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وهذا الوقت ليس مناسبا لذلك، متابعا: أتوقع أن يتخطي سعر كيلو الأرز 25 جنيها.

وشدد على ضرورة إجراء تحليل شامل لهذه التجربة، لا سيما أن الدولة مُقبلة على زراعة موسم جديد من الأرز، ولا يجب أن تستمر المناقشات أكثر.

وأكمل: وزير التموين أمن احتياجات الأرز للمواطنين في التموين، متابعا: كنت أطالب بإعادة النظر في التسعير وليس الغاء قرار التسعير.

