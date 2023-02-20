عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلو هيوصل لـ25 جنيه..شعبة الأرز: إلغاء التسعير سيطلق العنان أمام ارتفاع الأسعار

صدى البلد

قال النائب مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز، إنه لا يؤيد قرار إلغاء تسعير الأرز، وكنت أفضل فكرة لإعادة النظر في التسعير وليس إلغاء الخطوة.

 

وأضاف "مجدي الوليلي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار إلغاء التسعير سيطلق العنان أمام ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وهذا الوقت ليس مناسبا لذلك، متابعا: أتوقع أن يتخطي سعر كيلو الأرز 25 جنيها.

 

وشدد على ضرورة إجراء تحليل شامل لهذه التجربة، لا سيما أن الدولة مُقبلة على زراعة موسم جديد من الأرز، ولا يجب أن تستمر المناقشات أكثر.

 

وأكمل: وزير التموين أمن احتياجات الأرز للمواطنين في التموين، متابعا: كنت أطالب بإعادة النظر في التسعير وليس الغاء قرار التسعير.
 

الارز شعبة الأرز إلغاء تسعير الأرز التموين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

ترشيحاتنا

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

الوضع صعب للغاية.. الرئيس الأوكراني يبث رسالة هامة للأوكرانيين بشأن دونباس

حريق هائل يلتهم مصنعا للمواد الغذائية بالبحيرة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء..شاهد

زاهي حواس: لا دليل على وجود الأنبياء في كتب الآثار المصرية

شهر على الانطلاق ... تفاصيل سباق جائزة السعودية الكبرى 2023

حملة بلاها فراخ: سعر كيلو الهياكل وصل لـ 60 جنيها والمقاطعة عامل مؤثر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ