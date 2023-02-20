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المخرج شريف سعيد: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية

صدى البلد

قال المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن فكرة القناة الوثائقية كانت منذ عام 2018 بالتقاسم مع صديقى أحمد الدرينى، مضيفا: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية.

 

رئيس القناة: نسعى لتقديم منتج متنوع لجذب قطاعات جديدة 

وأضاف شريف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل،  ببرنامج "من مصر “ والمُذاع عبر فضائية “CBC”, اننا نريد استهداف المشاهد المصري والعربي لتقديم منتج متنوع لجذب قطاعات جديدة من المشاهدين، ونتمنى أن نقدم تجربة للجميع فى معركة الوعى، بعد أن كان الوعي يتم تقسيمه، ولكن الدولة أولى بروايتها ".

 

وأوضح شريف قائلا : "هنقدم جرعة وثائقية من إنتاج القناة والشركة المتحدة او من خلال الاعمال خارج سور الشركة المتحدة وإضافة إلى أفلام عالمية حققت نجاح كبير فى العالم.. وهناك أفلام من المملكة المتحدة من النمسا وسويسرا وحاصلة على جوائز تعرض لأول مرة فى المجتمع العربي”. 


 


 

قناة منهج قطاعات الشركة المتحدة افلام العالم المملكة المتحدة النمسا سويسرا

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