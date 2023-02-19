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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصدّقوا لمن يستحق.. تحذير من عصـابات التسول في الشوارع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علق الاعلامي محمد الباز على انتشار ظاهرة التسول في شوارع مصر.

وقال الباز، في برنامج "آخر النهار"، المُذاع علي قناة "النهار"، مساء اليوم الأحد: "كل يوم تلاقي واحدة تقول ابني مات وبلمله حق الكفن، رغم انه توفى من  6 سنين، وكل يوم تقول الكلام ده".

ووجه بعدم إعطاء الصدقات لمثل هؤلاء المتسولين، موضحًا أن هناك مستحقين للصدقات، متابعاً: "تعطي لواحد نزل بيشتغل دليفري، أو أمن في مول، الناس اللي بتشتغل بأجور قليلة جدًا ونزلت تشتغل عشان متسألش الناس، لأنهم عندهم حياء".

وأوضح أن ذلك أمر مهم والجميع مطالب بالتكاتف في هذا العمل، مطالباً بإعطاء الصدقات لأصحاب الأجور القليلة، ودعم فكرة إعطاء الصدقات للعاملين بمرتبات زهيدة في كل القطاعات.
 

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