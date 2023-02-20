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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جثمان كريستيان أتسو يغادر إلى غانا بعد العثور عليه تحت الأنقاض

كريستيان أتسو
كريستيان أتسو

قال الإعلامي عمرو خليل، ان قبل انطلاق مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الانجليزي مساء اليوم السبت الثامن عشر من فبراير 2023 وقف اللاعبون دقيقة حداد على روح اللاعب الغاني كريستيان اتسو الذي انتشل جثمانه من تحت أنقاض زلزال تركيا.

 

 

واضف الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” والمُذاع عبر فضائية “CBC”، انه تم نقل جثمان اتسو لاعب هاتالي سبور التركي، إلي مسقط رأسه غانا.

 

وكيل اللاعب الغانى أعلن وفاته يوم السبت

 

كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا فى عداد المفقودين جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، لكن أحد وكلائه أكد، يوم السبت، اكتشاف جثة أتسو تحت الأنقاض.

 

أعلن مراد أوزونمهمت، وكيل أعمال كريستيان أتسو جناح نادي تشيلسي السابق ولاعب هاتاي سبور التركي، وفاة النجم الغاني بعد العثور على جثته ميتًا تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا.

 

العثور على جثمان كريستيان أتسو تحت أنقاض الزلزال

 

واكد خليل، ان فرق الإنقاذ عثرت عند الوصول إلى شقت كريستيان أتسو على جواز سفر النجم الغاني والأحذية الرياضية الخاصة به وبطاقته وأغلب متعلقاته الشخصية.

 

ولعب النجم الغاني كريستيان أتسو صاحب الـ 31 عامًا، لعدد من أندية أوروبا هي بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021، ويمتلك تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي في الموسم الماضي، قبل الإنتقال إلي هاتاي سبور التركي.

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين 6 فبراير إلى أكثر من 47000 قتيل بين البلدين، ووصل عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا إلي 26 مليون، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، ويعتبر زلزال تركيا و سوريا أحد أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ و الزلازل التي ضربت أكثر من دولة بالمنطقة اليوم الأحد مثل سلطنة عمان والسعودية واليمن بالإضافة إلى اليابان والفلبين "أحداث عادية"، ولا علاقة لها بزلزال تركيا حيث ان الأرض تشهد يوميا عددا كبيرا من الزلازل، بعضها يكون محسوسا والبعض الآخر غير محسوس.

خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

 

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 50 مليار إلى 60 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.

 

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