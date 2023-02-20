الصحف السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1 ريختر.. وزارة الطاقة تعلن إلزامية الحصول على استخدام المنتجات البترولية بغرض توليد الطاقة الكهربائية

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأثنين، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

يعمل فريق من 800 باحث على التقصي الميداني في كل أحياء جدة بغرض جمع حزمة المعلومات التي تمكّن شركة عالمية مشغلة لمشروع المترو المعلق وحافلات النقل، من تنفيذ مشروعها العملاق.

وتمحورت المعلومات التي يتولى جمعها فريق ميداني مُشكّل من: إمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة جدة، وإدارة المرور جدة، والشركة المشغلة للمشروع، حول أوقات خروج الموظفين وأفراد أسرهم من منازلهم إلى مقرات أعمالهم ومدارسهم، وكذلك الحال أيام العطلات والإجازات ونهايات الأسبوع، إلى جانب دراسة عدد السيارات التي تستخدمها الأسرة الواحدة، وعدد من يقودونها.

وطبقا لإفادات أعضاء من الفريق لـ«عكاظ»، فإن تقصي المعلومات يستهدف توفير قاعدة بيانات جديدة وواسعة للشركة المشغلة للمترو المعلق في جدة، والتحفيز لتعميم استخدام المترو والحافلات للوصول إلى مقرات الأعمال والمدارس والمرافق العامة تخفيفا للزحام والضوضاء، كما استهدف التقصي تحديد مخارج الأحياء والخرائط الرقمية الخاصة بها.

وفي خبر آخر، رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم صباح أمس الساعة 7:55.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بنحو 140 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان، مضيفاً، بناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية، فالهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب موقعها بالمسافة المذكورة.

وقال: الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية، والوضع في السعودية مطمئن.

صحيفة المدينة

أكّدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضاً عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الطاقة تسعى إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تقوم بتوليد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية، حيث يعد ذلك هدرًا للموارد الحيوية الناضبة.

وفي خبر آخر، أصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة أول مطار يستعين بمسعفات لتقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة والحرجة، لأول مرة على مستوى مطارات المملكة.

وأبدت إحدى المشاركات في إعداد المسعفات خلال حوارها لـ "العربية السعودية"، عن فخرها بانطلاق أول برنامج مسعفات سعوديات على مستوى مطارات المملكة، موضحة أن البرنامج مدته 3 أشهر، حيث يتضمن مرحلتين الأولى التعليم النظري، ومن ثم التطبيق العملي، لخدمة المسافرين القادمين وخاصة الحجاج والمعتمرين.

ويعد هذا البرنامج أول برنامج إسعافي إرشادي نسائي تطلقه شركة مطارات جدة، على مستوى المملكة، ويهدف لتأهيل خريجات خدمات طبية طارئة لمرحلة البكالوريوس، لإعداد مسعفات قادرات على تقديم خدمات طبية للحالات الحرجة.

وتتضمن خدمات المسعفات بمطار الملك عبدالعزيز الإشراف على كافة الحالات الطبية كالإجهاد والولادة والحالات المزمنة.

صحيفة الوطن

اعترف تنظيم القاعدة في اليمن بتبادل الميليشيات الحوثية عددا من المقاتلين ضمن صفقات سرية وتعاون مشترك يربط بينهم من وقت بعيد.

وأقر التنظيم بالتعاون والمفاوضات مع الميليشيا الحوثية والتي تكللت بإطلاق الإرهابيين «القعقاع البيحاني» و«موحد البيضاني»، لافتًا إلى أنه بموجب التعاون المشترك بينهما لا تزال الجهود مبذولة لمزيد من التعاون. تبادل خبرات.

وذكرت قناة مهند المجاهد التابعة لمؤسسة «الملاحم»، الذراع الدعائية للتنظيم، أن أنصار الشريعة والحوثيين تبادلوا عددًا من المقاتلين في صفقات متواصلة وتبادل خبرات، مشيرًا إلى إطلاق بعض الأشخاص منهم ضمن ما يسمى بـ«أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون عمليات التعاون السري والمشترك والقوي بين الطرفين؛ لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وفي خبر آخر، تصدرت الرشوة بلاغات هيئة مكافحة الفساد، مسجلة نسبة 60.46%، و62.2%، على التوالي عامي 2021، و2022، مشكلة نحو 4 أضعاف بلاغات استغلال النفوذ الوظيفي التي جاءت ثانيًا من حيث تصنيف الهيئة، بنسبة 13.58% و12.6%.

وكشفت مكافحة الفساد من خلال تقرير إحصائي للعامين، عن تصنيف البلاغات من حيث الاختصاص، إذ وصلت 48.770 بلاغًا تلتها بلاغات غير مشمولة باختصاصات الهيئة بمجموع 62.458 بلاغًا.

وتوزعت البلاغات الواردة حسب القنوات المتاحة إذ سجل الهاتف «980»، نحو 11.228 بلاغًا، و55681 عن طريق البريد الإلكتروني، والفاكس 1946، والحضور الشخصي13241 شخصًا، والموقع إلكتروني 9546 بلاغًا، وبلغت عدد البرقيات التي تسلمتها الهيئة 1885برقية.