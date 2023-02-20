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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متى شهر شعبان 2023؟.. الإفتاء تحدد موعده بعد 10 ساعات

متى شهر شعبان 2023
متى شهر شعبان 2023

بدأ يوم التاسع والعشرون من شهر رجب منذ فجر اليوم أي منذ دقائق ، حيث مراسم الوداع والاستعداد للرحيل ، والبشرى بقرب شهر رمضان الفضيل ، وهو ما يطرح السؤال عن متى شهر شعبان 2023
 ؟، لأنه يحمل معه أولى نسمات شهر رمضان الكريم، الذي تشتاق له القلوب والأحوال لما به من خيرات وتبديل الأقدار ، لذا يكثر البحث عن متى شهر شعبان 2023 وهو ما يسبق رمضان؟، وفيه يكون التمرين على الصيام لشحذ الهمة للشهر الفضيل.

متى شهر شعبان 2023

تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى شهر شعبان 2023 ؟، بعد غروب شمس اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر رجب لعام 1444هـ، و20 من فبراير الجاري لعام 2023م، من خلال استطلاع هلال شهر شعبان 1444 هـ، وهو الشهر الثامن من شهور العام الهجري، والذي يسبق شهر رمضان الكريم ، ويستحب فيه التمرين على الصيام والعمل الصالح والطاعات، للفوز برمضان ، وحددت الحسابات الفلكية موعد شهر شعبان 1444 فلكيا، فيما ستحسم دار الإفتاء متى شهر شعبان 2023  ؟ بعد استطلاع الهلال بعد مغرب اليوم الإثنين ، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير غرة شهر شعبان 1444- 2023 أو المتمم لشهر رجب ، لتكون بداية شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير 2023م .

متى شعبان 2023 فلكيا 

ووفقا للحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444، الموافق 20 فبراير 2023 يوم الرؤية.

وأوضحت الحسابات الفلكية للتقويم الهجري 1444، أنه من المتوقع أن يبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16- 19 دقيقة).

وسيبقى الهلال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 11 -29 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 فلكياً يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

ومن المرتقب أن يبدأ شهر شعبان 1444 فلكيًا يوم غد الثلاثاء 21 فبراير 2023 هو أول شهر شعبان فلكيا، والأربعاء 22 مارس 2023 هو آخر شهر شعبان وبذلك تكون عدة شهر شعبان هذا العام 30 يوما.

وستحسم دار الإفتاء المصرية عدة شهر رجب 1444 وقت استطلاع هلال شهر شعبان 1444 في يوم الرؤية الذي يوافق يوم 29 من الشهر الهجري.

وحدد معهد البحوث الفلكية غرة شهر شعبان 1444، في دليل التقويم الهجري للعام الحالي 1444 حيث سيبدأ شهر شعبان 1444 يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وستكون عدته 30 يوما، على أن ينتهي يوم الأربعاء 22 مارس 2023.

 

 

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