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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إصابته.. داروين نونيز يسجل ويصنع 15 هدفا بقميص ليفربول

داروين نونيز
داروين نونيز

حقق فريق ليفربول انتصارًا مهما على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق الأوروجوياني داروين نونيز، عندما تلقى كرة طولية رائعة من أرنولد ليقوم بترويضها ويسددها في شباك نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل.

وأحرز الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 17، من متابعة للتمريرة الرائعة من محمد صلاح.

وتسبب محمد صلاح نجم فريق ليفربول في طرد نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 22، عندما انفرد به في نصف الملعب، ليخرج الحارس من منطقة الجزاء ويلمس الكرة بالخطأ، ليتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه تاركًا فريقه منقوص العدد.

استمرت محاولات نيوكاسل للتسجيل، كذلك محاولات محمد صلاح، لكن المباراة لم تشهد أهداف أخرى، ليظفر ليفربول بنقاط الانتصار، قبل الموقعة المنتظرة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 35 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع.

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داروين نونيز يسجل ويصنع بقميص ليفربول 

داروين نونيز مهاجم ليفربول عاد إلي التألق من جديد وافتتح التسجيل فى شباك نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

وبات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعتمد بشكل أساسي على خدمات المهاجم داروين نونيز فى المباريات المحلية ودوري أبطال أوروبا منذ التعاقد معه رغم اصابته التي لحقت به فى بدايه قدومه. 

داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول منذ تعاقده مع ادارة الريدز نجح فى تسجيل 10 أهداف و ساهم فى صناعة 5 أسيست خلال الموسم الجاري. 

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إصابة داروين نونيز 

أثار يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قلق جماهير الريدز، قبل مواجهة ريال مدريد المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول:" الخبر السيء هو تعرض داروين نونيز لإصابة في كتفه، وسنرى، لست أدري لماذا احتسب الحكم خطأً عليه".

أضاف:" "في النهاية كان عليه أن يخرج بسبب تلك الإصابة، في الوقت الحالي لا نعرف حجمها أو ماهيتها، لذا سننتظر تقييم الجهاز الطبي، إنه يشعر ببعض الألم الآن، ونأمل أن يقتصر الأمر على ذلك وألا تكون إصابته مقلقة".
 

ليفربول نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي داروين نونيز محمد صلاح جاكبو

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