سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.53جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.57جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار، الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع .

وعالميا ، ارتفع سعر صرف الدولار اليوم مدعوماً بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل الفيدرالي الأمريكي يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.



بلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك(الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،بلوم،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق)نحو 30.52جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو 30.50جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.42جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 29.69جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع .



أفضل سعر لشراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.62جنيه للشراء

توقعات بتراجع سعر الدولار



وأجرت وكالة رويترز قبل عدة أيام استطلاع رأس شمل عدة خبراء للاقتصاد، واللذين أكدوا تراجع الأخضر مقابل الجنيه قريبا وتحديدا في شهر يونيو المقبل.

وبحسب توقعات الخبراء ستتراجع الورقة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى نحو 26.24، مقابل أعلى سعر سجله في يوم 11 يناير وهو 32.05 جنيه.