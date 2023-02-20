عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التطورات في أوكرانيا.. إجراء عسكري عاجل من بيلاروس

إجراء عسكري عاجل
إجراء عسكري عاجل من بيلاروس

قال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الإثنين، إن عدد أفراد القوات الشعبية الجديدة التي يجري إنشاؤها يمكن أن يصل إلى 150 ألف فرد.

قال خرينين، لصحيفة ”بيلاروس سيجودنيا”، إن “مينسك تراقب عن كثب التطورات في أوكرانيا وترى الحاجة إلى قوة شعبية بالإضافة إلى جيش البلاد".

وأضاف أن “القوات الجديدة ستكلف بمساعدة السلطات المحلية في الحفاظ على النظام أثناء الأحكام العرفية”، والتي يمكن إدخالها إذا امتد الصراع في أوكرانيا إلى بيلاروس.

وقال خرينين عن التحديات التي قد تواجهها القوة الجديدة، “أنشطة مجموعات التخريب المختلفة، وارتفاع الجريمة، والنهب، أي شيء يمكن أن يحدث. أولا وقبل كل شيء، ستكون هناك حاجة إلى وحدات في المناطق الريفية حيث يخدم ضابط شرطة محلي في بعض الأحيان العديد من المجالس القروية”.

وأضاف أنه يمكن أيضا نشر القوات الشعبية في المدن إذا رأت السلطات المحلية ذلك ضروريا.

قيمتها 460 مليون دولار.. بيان عاجل من البنتاجون عن مساعدات أوكرانيا الجديدة

تحذيرات من ضربات جوية .. صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا

وسمحت بيلاروس لحليفتها الوثيقة موسكو باستخدام أراضيها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا لكنها رفضت إشراك قواتها في القتال.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الماضي إن الوضع لن يتغير إلا إذا شنت أوكرانيا هجوما مباشرا على بلاده.

وأصرت كييف على أنها لا تملك نوايا عدوانية تجاه أوكرانيا، لكنها حذرت من أنها مستعدة لأي سيناريو.

موسكو أوكرانيا وزير الدفاع البيلاروسي خرينين بيلاروس مينسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

موضوعات متعلقة

تدمير الخزينة وإفراغ مستودعات الذخيرة.. زيارة بايدن لأوكرانيا تكشف نقطة ضعف أمريكا

إعلان عاجل من روسيا بعد قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا

الصين تعلن تأييد قرار روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن نورد ستريم

سفير تركيا في السعودية يوجه رسالة عاجلة لـ المملكة قيادة وشعبا

ساحة المعركة.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل محادثات بايدن وزيلينسكي

نذير بالدمار للشعب الأوكراني.. تعليق روسيا على زيارة بايدن لـ كييف

لإنقاذ اليورو.. اجتماع سري لمحافظي 20 بنكا مركزيا أوروبيا |تفاصيل

بسبب سلسلة من البيانات الاقتصادية.. الدولار الأمريكي يتراجع عالميا

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية:ثبوت رؤية هلال شعبان.. والقرار النهائى تعلنه دار الإفتاء

بالقانون.. 5 شروط لتأسيس شركة تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة

ميركل تفجر مفاجآت مدوية بشأن مساعدة اتفاقات مينسك لأوكرانيا

وزير السياحة والآثار يشهد افتتاح تطوير المتحف المصري بالتحرير

طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل بوصفة اقتصادية

دار الإفتاء: ثبوت الرؤية البصرية الشرعية لهلال شهر شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي رجل؟..معلمة مصابة بمرض نادر تثير جدلا في كندا.. شاهد

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

شاهد.. فيديو مرعب لطريقة عمل حواوشي الشوارع

بالدبل وفستان لافت.. شاهد صور خطوبة عمرو راضي وهدير النحاس

فيديو

خرج للعب ولم يعد .. 8 ساعات رعب عاشها طفل دمياط داخل بئرالصرف

مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحراً

مات بسبب قطعة فراولة.. تفاصيل مؤلمة في حادث وفاة رضيع القليوبية

حقيقة حدوث زلزال في مصر | بيان رسمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ