دولة أوروبية تدعو الغرب إلى تجاوز الخطوط الحمراء لمساعدة أوكرانيا

حث الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، اليوم الاثنين، الغرب على تجاوز “الخطوط الحمراء” لتقديم المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا.

وفي مقابلة شبكة "سي إن إن” الأمريكية، قال ناوسيدا: “من المهم جدا أن نتجاوز هذه الخطوط الحمراء، التي هي في أذهاننا ولا توجد حقيقة بالفعل. ربما تحاول روسيا في بعض الأحيان وضع تلك الخطوط الحمراء بدلا منا”.

وأضاف: “رسالتي هي: لا تضيعوا الوقت. كونوا حاسمين ومتحدين واتخذوا القرارات في أسرع وقت ممكن”.

وقال ناوسيدا، إن “زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف يوم الاثنين تظهر أنه لن يتم التخلي عن أوكرانيا وتبعث برسالة قوية للغاية عن الوحدة بين حلفاء أوكرانيا”.

وعندما سئل عن الرسالة التي سيوجهها إلى بايدن خلال اجتماعهما المقبل في وارسو، قال الزعيم الليتواني إنه سيناقش مع الزعيم الأمريكي أمن ليتوانيا وخاصة أمن الجناح الشرقي.

وأضاف أن دول البلطيق تتعرض لتهديدات مباشرة من روسيا وبيلاروس.

وقال ناوسيدا: “هذا هو السبب في أننا نتوقع بعض الإشارات الإيجابية فيما يتعلق بأمننا”.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن، خلال زيارته لبولندا هذا الأسبوع، بقادة “بوخارست التسعة”، وهي مجموعة حلفاء الناتو في الجناح الشرقي، بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وعندما سئل عن رده على وزير الخارجية الصيني الذي قال مؤخرا إن بكين مستعدة لتقديم اقتراحها للسلام في أوكرانيا، قال نوسيدا إن الصين يجب ألا تتدخل في الحرب.